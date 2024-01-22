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Протимінне угруповання Туреччини Болгарії та Румунії може запрацювати вже в навесні

Протимінне угруповання Туреччини Болгарії та Румунії може запрацювати вже в навесні

Київ • УНН

 • 24065 перегляди

Спільна група з розмінування між Болгарією, Румунією і Туреччиною може розпочати роботу навесні. Оперативна готовність залежить від ратифікації угоди Туреччиною.

Спільне протимінне угруповання в Чорному морі, про створення якого було підписано угоду між Болгарією, Румунією та Туреччиною, може запрацювати в квітні-травні.

Про це повідомили Darik News з посиланням на голову Міноборни Болгарії адмірала Еміля Ефтімова, передає УНН.

Деталі

В повідомленні йдеться, що Ефтімов зазначає про відсутність побоювань щодо готовності команд, оскільки всі три країни вже давно проводять спільні навчання. Проте, щоб група розпочала роботу Туреччина має ратифікувати угоду.

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Водночас міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев додав, що група буде відкрита для участі інших країн-союзників НАТО, але без кораблів, оскільки операція проводитиметься за правилами Конвенції Монтре.

Нагадаємо

11 січня Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі.

Умєров обговорив розмінування Чорного моря з міністром оборони Румунії 16.01.24, 16:29 • 19171 перегляд

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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