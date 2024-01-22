Протимінне угруповання Туреччини Болгарії та Румунії може запрацювати вже в навесні

Спільне протимінне угруповання в Чорному морі, про створення якого було підписано угоду між Болгарією, Румунією та Туреччиною, може запрацювати в квітні-травні.

Про це повідомили Darik News з посиланням на голову Міноборни Болгарії адмірала Еміля Ефтімова, передає УНН.

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В повідомленні йдеться, що Ефтімов зазначає про відсутність побоювань щодо готовності команд, оскільки всі три країни вже давно проводять спільні навчання. Проте, щоб група розпочала роботу Туреччина має ратифікувати угоду.

Водночас міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев додав, що група буде відкрита для участі інших країн-союзників НАТО, але без кораблів, оскільки операція проводитиметься за правилами Конвенції Монтре.

Нагадаємо

11 січня Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі.

Умєров обговорив розмінування Чорного моря з міністром оборони Румунії