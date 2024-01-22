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Противоминная группировка Турции Болгарии и Румынии может заработать уже весной

Противоминная группировка Турции Болгарии и Румынии может заработать уже весной

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 15:32  •  4338 просмотра

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Совместная группа по разминированию между Болгарией, Румынией и Турцией может начать работу весной. Оперативная готовность зависит от ратификации соглашения Турцией.

Совместная противоминная группировка в Черном море, о создании которой было подписано соглашение между Болгарией, Румынией и Турцией, может заработать в апреле-мае.

Об этом сообщили Darik News со ссылкой на главу Миноборны Болгарии адмирала Эмиля Эфтимова, передает УНН.

Детали

В сообщении говорится, что Ефтимов отмечает об отсутствии опасений относительно готовности команд, поскольку все три страны уже давно проводят совместные учения. Однако, чтобы группа начала работу Турция должна ратифицировать соглашение.

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В то же время министр обороны Болгарии Тодор Тагарев добавил, что группа будет открыта для участия других стран-союзников НАТО, но без кораблей, поскольку операция будет проводиться по правилам Конвенции Монтре.

Напомним,

11 января Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море.

Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии16 январь 2024, 14:29 • 17682 просмотра

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Новости Мира
Протимінне угруповання Туреччини Болгарії та Румунії може запрацювати вже в навесні
Turkey's anti-mine grouping of Bulgaria and Romania may start operating as early as spring
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