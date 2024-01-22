Противоминная группировка Турции Болгарии и Румынии может заработать уже весной
Киев • УНН
Совместная группа по разминированию между Болгарией, Румынией и Турцией может начать работу весной. Оперативная готовность зависит от ратификации соглашения Турцией.
Совместная противоминная группировка в Черном море, о создании которой было подписано соглашение между Болгарией, Румынией и Турцией, может заработать в апреле-мае.
Об этом сообщили Darik News со ссылкой на главу Миноборны Болгарии адмирала Эмиля Эфтимова, передает УНН.
Детали
В сообщении говорится, что Ефтимов отмечает об отсутствии опасений относительно готовности команд, поскольку все три страны уже давно проводят совместные учения. Однако, чтобы группа начала работу Турция должна ратифицировать соглашение.
В то же время министр обороны Болгарии Тодор Тагарев добавил, что группа будет открыта для участия других стран-союзников НАТО, но без кораблей, поскольку операция будет проводиться по правилам Конвенции Монтре.
Напомним,
11 января Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море.
Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии16 январь 2024, 14:29 • 17682 просмотра
Противоминная группировка Турции Болгарии и Румынии может заработать уже весной
Совместная группа по разминированию между Болгарией, Румынией и Турцией может начать работу весной. Оперативная готовность зависит от ратификации соглашения Турцией.
россияне ударили по Херсону: есть пострадавший
Российские войска атаковали Херсон, в результате чего один человек получил взрывную травму и легкие ранения головы.
53 года в профессии: Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги
Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги. Почетную награду вручил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
В Киеве чиновника будут судить за растрату бюджета на ремонте укрытий
Правоохранители с привлечением эксперта-строителя и экономиста зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ, использование некачественных легковоспламеняющихся материалов.
Из-за вражеского обстрела были обесточены два угольных предприятия Донетчины
Вражеские обстрелы российских войск обесточили две угольные шахты в Донецке, в результате чего 94 шахтера оказались в ловушке под землей. Впоследствии электроснабжение было восстановлено.
На Днепропетровщине российский агент осужден за государственную измену на 15 лет заключения
44-летний российский агент из Синельниковского района, которого дистанционно завербовал российский офицер, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Агент фиксировал для России маршруты полетов украинских военных самолетов и отслеживал передвижение военной техники.
россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: есть погибший и раненый
Российские войска обстреляли Купянск в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один был ранен. В результате обстрела также загорелся гражданский автомобиль и были повреждены здания, в том числе магазин.
Илон Маск посетил бывший концлагерь Освенцим
Илон Маск посетил Освенцим накануне Международного дня памяти жертв Холокоста. Он также примет участие в симпозиуме по борьбе с антисемитизмом.
Умеров обсудил с министром обороны Бельгии подготовку украинских пилотов и оборонное сотрудничество
Министр обороны Украины Рустем Умеров и его бельгийская коллега Людвин Дедондер обсудили подготовку украинских пилотов и будущее сотрудничество в сфере обороны.
За неделю подозрение сообщили 18 предателям из разных регионов Украины
На прошлой неделе украинские правоохранители сообщили о подозрении 18 коллаборационистам и выдвинули обвинение в государственной измене судье из Крыма. Среди них - бывший командир корвета "Приднепровье" и 16 сотрудников "Мариупольского следственного изолятора".