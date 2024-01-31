Процес, який триває завжди: представник ГУР МО України розповів про кібератаку, якою було припинено спецзв’язок між підрозділами зс рф

Кібератака триває, але Україна вже знайшла важливі документи, крім того, порушено спецзв'язок між військовими підрозділами окупанта - цим завдано їм величезної шкоди, оскільки без спеціального зв'язку, управління військами ЗС рф дуже проблематичне.

Про в ефірі "Суспільного" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, передає УНН.

Станом на зараз кібератака продовжується. Ми зараз знімаємо усю інформацію, яка нам потрібна для того, щоб потім її проаналізувати, передати до підрозділів Сил безпеки і оборони для подальшого ураження тих цілей, які ми побачимо, що вони є в цих документах, які знаходилися у цих серверах, - повідомив фахівець ГУР МО України.

Також було зазначено, що завдякі кібератаці було припинено зв’язок між військовими підрозділами ворога, - ідеться про закритий зв’язок, зокрема підрозділів Міністерства оборони.

Ми припинили поки що його функціонування - підкреслив Черняк.

За словами представника ГУР, здійснення кібератаки надає певний час для українських підрозділів, аби здійснити певні маневри про які ворог не буде до певного часу знати. Оскілки вдалося здобути документи, ЗСУ будуть діяти вже знаючи, які плани були у ворога.

На питання, щодо часу, який потрібен на реалізацію кібератак та їх продовження, представник ГУР зазначив, що "підготовка таких атак – це процес, який триває завжди", але залежить від складності ситуації, та від фактичного знаходження цих серверів.

Час може бути різний, але ми займаємося цим кожного дня. – наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Нагадаємо

Масовий інтернет-збій в росіії – результат атаки Головного управління української розвідки. Зазначається що наші кіберфахівці "поклали" сервер спецзв’язку міністерства оборони рф.

Також УНН повідомляв, що у неділю Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазнав DDoS-атаки, яка тимчасово обмежила доступ до деяких функцій. Станом на понеділок фахівці підтвердили, що всі сервіси працюють у штатному режимі.

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