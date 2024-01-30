Интернет-сбой в россии - это кибератака ГУР: украинцы "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф
Киев • УНН
Массовое отключение интернета в россии стало результатом кибератаки украинской разведки, которая вывела из строя сервер специальной связи, используемый Министерством обороны россии.
Массовый интернет-сбой в россии - результат атаки Главного управления украинской разведки. Отмечается что наши киберспециалисты "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф. Об этом в телеграмм сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует - 30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи. Операцию в киберпространстве противника осуществили специалисты ГУР МО Украины.
Детали
Разведчики отметили, что кибероперация еще продолжается.
Впрочем, в результате этой операции уже прекращен обмен информацией между подразделениями минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером.
В ГУР отмечают, что программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено фсб рф как соответствующее государственным стандартам защиты информации. Соответствующий софт установлен на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности - военных.
Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине30 январь 2024, 09:59 • 25536 просмотров
Поэтому, учитывая что спецоперация еще продолжается, следует ожидать в дальнейшем новых сообщений о проблемах связи в стране-агрессоре.
Напомним
УНН сообщал о масштабном интернет-сбое в россии. Перебои в работе российского сегмента интернета коснулись банковских приложений, интернет-магазинов и коммуникационных сервисов. РосСМИ писали о том, что сломались все домены ".ru".
Интернет-сбой в россии - это кибератака ГУР: украинцы "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф
Массовое отключение интернета в россии стало результатом кибератаки украинской разведки, которая вывела из строя сервер специальной связи, используемый Министерством обороны россии.
россия меняет генофонд Мелитополя: завезено около 100 000 гастролеров, военных, гастарбайтеров и других чужаков - Федоров
За последние два года российской оккупации население Мелитополя выросло примерно до 100 000 человек благодаря притоку российских военных, трудовых мигрантов и других иммигрантов, хотя более половины из первоначальных 150 000 жителей выехали. Мэр Иван Федоров заявил, что россия пытается "искоренить украинцев" в городе и "изменить генофонд нации".
Снижение призывного возраста до 25 лет и не только: основные детали обновленного правительственного законопроекта о мобилизации
Кабинет министров подал в парламент законопроект по совершенствованию мобилизации, воинского учета и службы путем снижения призывного возраста и уточнения обязанностей граждан.
Дело Князева: суд продлил меру пресечения экс-главе Верховного суда, но уменьшил залог - САП
Суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву до 29 марта, но уменьшил размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.
Громкий взрыв с яркой вспышкой: в столице рф вспыхнула ТЭЦ
По данным Telegram-канала, на территории ТЭЦ-23 взорвался трансформатор, причиной могло стать короткое замыкание.
Кабмин подал в Раду обновленный законопроект о мобилизации
Кабинет Министров Украины повторно подал в парламент законопроект о внесении изменений относительно военной службы, мобилизации и воинского учета.
В Полтаве слышали взрывы: в ОВА говорят, что попаданий не зафиксировано
В Полтаве слышали взрывы. По данным ОВА, было громко в области, попаданий не зафиксировано.
Премьер-министры Украины и Чехии обсудили консолидацию усилий накануне заседания Европейского Совета
Премьер-министры Украины и Чехии обсудили консолидацию усилий накануне заседания Европейского Совета и потребность Украины в финансовой поддержке со стороны ЕС.
Харьковщина: россияне атаковали Малоданиловскую громаду, вероятно "Искандерами"
По словам главы Харьковской областной военной администрации, россияне обстреляли ракетами "Искандер-М" населенный пункт Малоданиловка в Харьковской области.
Херсон под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы
Российская армия обстреливает город Херсон с временно оккупированного ею левого берега, взрывы слышны в разных частях города.