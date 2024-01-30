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Интернет-сбой в россии - это кибератака ГУР: украинцы "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф

Интернет-сбой в россии - это кибератака ГУР: украинцы "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 19:43  •  12819 просмотра

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Массовое отключение интернета в россии стало результатом кибератаки украинской разведки, которая вывела из строя сервер специальной связи, используемый Министерством обороны россии.

Массовый интернет-сбой  в россии - результат атаки Главного управления украинской разведки. Отмечается что наши киберспециалисты "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф. Об этом в телеграмм сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует - 30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи. Операцию в киберпространстве противника осуществили специалисты ГУР МО Украины.  

- заявили украинские разведчики

Детали

Разведчики отметили, что кибероперация еще продолжается.

Впрочем, в результате этой операции уже прекращен обмен информацией между подразделениями минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером.  

В ГУР отмечают, что программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено фсб рф как соответствующее государственным стандартам защиты информации.  Соответствующий софт установлен на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности - военных.

Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине30 январь 2024, 09:59 • 25536 просмотров

Поэтому, учитывая что спецоперация еще продолжается, следует ожидать в дальнейшем новых сообщений о проблемах связи в стране-агрессоре.

Напомним

УНН сообщал о масштабном интернет-сбое в россии. Перебои в работе российского сегмента интернета коснулись банковских приложений, интернет-магазинов и коммуникационных сервисов. РосСМИ писали о том, что сломались все домены ".ru".

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Інтернет-збій у росії ­– це кібератака ГУР: українці "поклали" сервер спецзв’язку міністерства оборони рф
Internet failure in Russia is a cyberattack by the GUR: Ukrainians "put down" the special communications server of the Russian Ministry of Defense
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Интернет-сбой в россии - это кибератака ГУР: украинцы "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф

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