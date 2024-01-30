Интернет-сбой в россии - это кибератака ГУР: украинцы "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф

Массовый интернет-сбой в россии - результат атаки Главного управления украинской разведки. Отмечается что наши киберспециалисты "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф. Об этом в телеграмм сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует - 30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи. Операцию в киберпространстве противника осуществили специалисты ГУР МО Украины. - заявили украинские разведчики

Детали

Разведчики отметили, что кибероперация еще продолжается.

Впрочем, в результате этой операции уже прекращен обмен информацией между подразделениями минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером.

В ГУР отмечают, что программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено фсб рф как соответствующее государственным стандартам защиты информации. Соответствующий софт установлен на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности - военных.

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Поэтому, учитывая что спецоперация еще продолжается, следует ожидать в дальнейшем новых сообщений о проблемах связи в стране-агрессоре.

Напомним

УНН сообщал о масштабном интернет-сбое в россии. Перебои в работе российского сегмента интернета коснулись банковских приложений, интернет-магазинов и коммуникационных сервисов. РосСМИ писали о том, что сломались все домены ".ru".