Інтернет-збій у росії – це кібератака ГУР: українці "поклали" сервер спецзв’язку міністерства оборони рф
Київ • УНН
Масове відключення інтернету в Росії стало результатом кібератаки української розвідки, яка вивела з ладу сервер спеціального зв'язку, що використовується Міністерством оборони Росії.
Масовий інтернет-збій в росіії – результат атаки Головного управління української розвідки. Зазначається що наші кіберфахівці "поклали" сервер спецзв’язку міністерства оборони рф. Про це у телеграм повідомила пресслужба відомства, передає УНН.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― 30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер міністерства оборони держави-агресора росії, який використовувався для спецзв’язку. Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.
Деталі
Розвідники зазначили, що кібероперація ще триває.
Втім, у результаті цієї операції вже припинено обмін інформацією між підрозділами міноборони рф, які користувались вказаним розташованим у москві сервером.
В ГУР зазначають, що програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене фсб рф як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації. Відповідний софт встановлений на різних стратегічних об’єктах державного сектору росії, зокрема ― військових.
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Тож, враховуючи що спецоперація ще триває, слід очікувати надалі нових повідомлень про проблеми зв’язку у країні-агресорці.
Нагадаємо
УНН повідомляв про масштабний інтернет-збій у росії. Перебої в роботі російського сегмента інтернету торкнулися банківських додатків, інтернет-магазинів і комунікаційних сервісів. РосЗМІ писали про те що зламалися усі домени ".ru".