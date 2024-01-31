Процесс, который длится всегда: представитель ГУР МО Украины о кибератаке, которой была прекращена спецсвязь между подразделениями ВС РФ

Кибератака продолжается, но Украина уже нашла важные документы, кроме того нарушена спецсвязь между военными подразделениями оккупанта, - этим нанесен им огромный вред, поскольку без специальной связи, управление войсками зс рф очень проблематично.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, передает УНН.

По состоянию на сейчас кибератака продолжается. Мы сейчас снимаем всю информацию, которая нам нужна для того, чтобы потом ее проанализировать, передать в подразделения Сил безопасности и обороны для дальнейшего поражения тех целей, которые мы увидим, что они есть в этих документах, которые находились в этих серверах, - сообщил специалист ГУР МО Украины.

Также было отмечено, что благодаря кибератаке была прекращена связь между военными подразделениями врага, - речь идет о закрытой связи, в частности подразделений Министерства обороны.

Мы прекратили пока что его функционирование - подчеркнул Черняк.

По словам представителя ГУР, осуществление кибератаки предоставляет определенное время для украинских подразделений, чтобы осуществить определенные маневры о которых враг не будет до поры до времени знать. После того, как удалось получить документы, ВСУ будут действовать уже зная, какие планы были у врага.

На вопрос, относительно времени, которое требуется на реализацию кибератак и их продолжение, представитель ГУР отметил, что "подготовка таких атак - это процесс, который длится всегда", но зависит от сложности ситуации, и от фактического нахождения этих серверов.

Время может быть разное, но мы занимаемся этим каждый день, - подчеркнул представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Напомним

Массовый интернет-сбой в росиии - результат атаки Главного управления украинской разведки. Отмечается что наши киберспециалисты "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф.

Также УНН сообщал, что в воскресенье Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвергся DDoS-атаке, которая временно ограничила доступ к некоторым функциям. По состоянию на понедельник специалисты подтвердили, что все сервисы работают в штатном режиме.

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