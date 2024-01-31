Процесс, который длится всегда: представитель ГУР МО Украины о кибератаке, которой была прекращена спецсвязь между подразделениями ВС РФ

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30 январь 2024, 11:31  •  133810 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30 январь 2024, 10:19  •  131486 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  131438 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  128416 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  149073 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  161010 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Процесс, который длится всегда: представитель ГУР МО Украины о кибератаке, которой была прекращена спецсвязь между подразделениями ВС РФ

Украинские специалисты ГУР осуществили кибератаку, которая значительно усложнила работу специальной связи сс рф, поэтому управление войсками врага может быть очень проблематичным и даже невозможным. Кроме того удалось получить важные документы и узнать, какие планы были у врага.

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Процесс, который длится всегда: представитель ГУР МО Украины о кибератаке, которой была прекращена спецсвязь между подразделениями ВС РФ

Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен - Шмыгаль

Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен.

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Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен - Шмыгаль

В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе

Агитируя к службе в рядах оккупантов, россияне в оккупированном Крыму набирают студентов на курсы по оперированию FPV-дронами.

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В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе

Предложение ЕК продлить беспошлинную торговлю для Украины поможет убрать запреты на импорт, введенные Польшей, Словакией и Венгрией - Шмыгаль

Предложение Европейской комиссии о продлении "экономического безвиза" для Украины поможет снять запреты на импорт сельскохозяйственной продукции, которые ввели Польша, Словакия и Венгрия, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Предложение ЕК продлить беспошлинную торговлю для Украины поможет убрать запреты на импорт, введенные Польшей, Словакией и Венгрией - Шмыгаль

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Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість".

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30 января 2024 года в Доме народного собрания в Пекине Посол Украины в КНР Павел Рябикин вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину.

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Посол Украины вручил верительные грамоты лидеру КНР Си Цзиньпину

Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры

Сотрудники ВСК и СП во Львове и области отныне будут использовать нагрудные видеокамеры, чтобы помочь разобраться в конфликтных ситуациях, которые могут возникнуть во время военного патрулирования и мобилизационных мероприятий.

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Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры

Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень

Дун Цзюнь, новый министр обороны Китая, провел свои первые публичные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время видеозвонка, в котором они пообещали усилить военное сотрудничество.

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Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень

Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности

Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы.

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Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности

За прошедшие сутки оккупанты 190 раз обстреляли Луганщину, всего было выпущено 563 снарядов - Лысогор

Председатель Луганской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска 190 раз обстреляли населенные пункты Луганской области, использовав всего 563 снаряда, в то время как украинские силы обороны продолжают удерживать свои позиции.

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За прошедшие сутки оккупанты 190 раз обстреляли Луганщину, всего было выпущено 563 снарядов - Лысогор