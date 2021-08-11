Прощання з Ройтбурдом транслювали в прямому ефірі

Нагадаємо, у партії "Європейська солідарність" пропонують назвати ім'ям Ройтбурда Одеський художній музей, директором якого він працював. Таку пропозицію висунули депутат облради Михайло Шмушкович і нардеп Олексій Гончаренко.

Також нагадаємо, що 9 серпня "Європейська солідарність" направила лист на ім'я мера Труханова з пропозицією назвати ім'ям Ройтбурда одну з вулиць міста. З цього приводу пресслужба Одеської міськради виступила зі зверненням до журналістів і "партійних функціонерів", з метою "упередити усі можливі спекуляції", щодо увічнення пам'яті директора ОХМ Олександра Ройтбурда.

Олександр Ройтбурд у 1993 році виступив співзасновником асоціації "Нове мистецтво", працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Його роботи експонуються в музеях США, Словенії, України та Росії.

Його заяви про трагедію 2 травня в Одесі неоднозначно сприймалися у суспільстві. Приводом для обурення послужило інтерв'ю "Радіо Свобода" в 2014 році, де він говорив, що 2 травня "треба проголосити днем перемоги над "русской весной". Недоброзичливці також звинувачували його в зображенні порнографії.

У 2018 році, попри сильну протидію Одеської облради, був призначений на посаду директора Одеського художнього музею. Пізніше звільнений з посади.

На початку червня цього року Верховний Суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Михайло Шмушкович - член партії "Європейська солідарність". До 20 лютого 2014 року перебував в Партії регіонів, звідки вийшов разом з Олексієм Гончаренком. Очолював Одеську облраду. При ньому Ройтбурд був призначений на посаду директора ОХМ. У пресі ім'я Шмушковича і Гончаренка багаторазово виникало у зв'язку зі скандалом навколо забудови знаменитої дачі Маразлі в Одесі.

Одеський художній музей, розташований у центрі міста у палаці Потоцьких, почав свою роботу в 1898 році за сприяння міського голови Григорія Маразлі. У різний час керівниками музею були художники Киріак Костанді, його син Михайло Костанді, Іві Емський-Могилевський і інші художники та мистецтвознавці.