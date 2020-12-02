Промислові підприємства не можуть напряму підпорядковуватись міністру – військовий експерт

“У якій європейській країні світу, в якій країні НАТО є державні підприємства, які підпорядковані безпосередньо міністру чи політику? Ніяких! Я не знаю, наскільки виправданий цей ручний режим”, — наголосив він.

За словами Козія, такий стан речей стримує розвиток промислових підприємств у державі.

“Міністерство виробляє політику, але не керує заводами. От тут нам треба визначитися. Якщо ми відмовились від задекларованого в Конституції напрямку на інтеграцію в Європейський Союз та НАТО, то тоді нехай у віце-прем’єр-міністра (Олега Уруського — ред.) проголошують офіційно, що вони відмовляються від цього і фактично роблять те, що вони вважають за потрібне”, — вважає експерт.

На думку Козія, передача сьогодні стратегічних державних підприємств в підпорядкування Мінстрапрому, у якого навіть немає повноцінного режимно-секретного відділу, є неприйнятним.

“Дбалість чи недбалість, але це, скоріше, закономірність українського менеджменту, коли якимось чином приймається рішення на створення міністерства посеред бюджетного року, Верховна Рада України не вносить необхідних змін в бюджет, Кабінет Міністрів України не визначає необхідні фонди задля існування міністерства і, як наслідок, ні людей в міністерстві, ні режимно-секретного відділу.(...) На сьогодні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості фактично немає. Його навіть фінансово не створили. Немає кошторису, немає розподілу видатків. Є 5 осіб в штаті, і вони отримують заробітну плату”, — зазначив він.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Клименко вважає Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України клоном Мінекономіки та бюджетним “дармоїдом”.

Також нагадаємо, що у Верховній Раді результатів роботи Мінстратпрому не бачать. І попри критику неефектної роботи Уруського бюджетне фінансування діяльності його відомства лише збільшується.