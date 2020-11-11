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Народний депутат: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України - бюджетний дармоїд

Народний депутат: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України - бюджетний дармоїд

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України є фактично клоном Мінекономіки та бюджетним "дармоїдом". Таку думку у коментарі УНН висловила народна депутатка Юлія Клименко.

"Це міністерство, з бюджетом більше 160 млн грн, фактично є клоном Міністерства економіки і бюджетним "дармоїдом". Окрема історія — минуле його очільника Уруського — керівника "Прогрестех-Україна", частини Progresstechgroup, власником якої є росіяни. З таким конфліктом інтересів не те, що до стратегічних, але й до легкої промисловості допускати не можна", - впевнена нардепка.

Крім того, Клименко вважає, що очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України віце-прем'єр-міністр Уруський не повинен втручатися у діяльність підприємств, адже не має для цього повноважень.

"Створення Міністерства стратегічних галузей, як і призначення віце-прем’єра Уруського, було помилкою із першого дня. Оскільки 80% цих підприємств давно знаходяться у приватних руках. Такі, наприклад, як "Мотор Січ" або у складі державних холдингів — таких як "Укроборонпром", до яких пан Уруський не має ні прав, ні повноважень", - зазначила вона.

Нагадаємо, за майже п'ять місяців із дня створення, штат Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України не заповнений, працює всього 7 людей: сам Уруський, його міністри та радники. Конкурси на відповідні посади так і не були оголошені.

Раніше журналіст Юрій Бутусов зазначив, що віце-прем’єр-міністр Уруський став протокольною фігурою і займається речами за межами своєї компетенції замість того, щоб розробляти державну політику та формувати ефективне міністерство-регулятор.

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