Дорога імітація роботи: народні депутати не бачать результатів Мінстратпрому

“Це імітація діяльності, і, власне, бездіяльність. Ми дійсно не бачимо результатів роботи, лише імітацію. А ще й те, що пан Уруський максимально посилюється. Попри всю критику і те, що він досі має "паркетне“ міністерство, а не міністерство по суті. Бо, наприклад, у наступному бюджеті найбільше коштів (після банальної роздачі грошей депутатам і МОЗ) було саме у міністерства Уруського”, — зауважив нардеп.

Юрчишин зазначив, що не розуміє причин такого посиленого державного фінансування відомства, яке за шість місяців існування так і не продемонструвало ефективної роботи.

“Для чого, навіщо — в принципі, не зрозуміло і не логічно. Але ця структура максимально посилюється, хоча не те, що ефективності роботи її немає, а будь-яких результатів, окрім перерозподілу сфер впливу”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Клименко вважає Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України клоном Мінекономіки та бюджетним “дармоїдом”.

Раніше журналіст Юрій Бутусов зазначив, що віце-прем’єр-міністр Уруський став протокольною фігурою і займається речами за межами своєї компетенції замість того, щоб розробляти державну політику та формувати ефективне міністерство-регулятор.