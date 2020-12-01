Дорога імітація роботи: народні депутати не бачать результатів Мінстратпрому

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Робота Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем'єр-міністра Олега Уруського лише імітує діяльність. Результатів його роботи у Верховній Раді не бачать. І попри критику неефектної роботи Уруського бюджетне фінансування діяльності його відомства лише збільшується. Про це УНН розповів народний депутат Ярослав Юрчишин.

“Це імітація діяльності, і, власне, бездіяльність. Ми дійсно не бачимо результатів роботи, лише імітацію. А ще й те, що пан Уруський максимально посилюється. Попри всю критику і те, що він досі має "паркетне“ міністерство, а не міністерство по суті. Бо, наприклад, у наступному бюджеті найбільше коштів (після банальної роздачі грошей депутатам і МОЗ) було саме у міністерства Уруського”, — зауважив нардеп.

Юрчишин зазначив, що не розуміє причин такого посиленого державного фінансування відомства, яке за шість місяців існування так і не продемонструвало ефективної роботи.

“Для чого, навіщо — в принципі, не зрозуміло і не логічно. Але ця структура максимально посилюється, хоча не те, що ефективності роботи її немає, а будь-яких результатів, окрім перерозподілу сфер впливу”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Клименко вважає Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України клоном Мінекономіки та бюджетним “дармоїдом”. 

Раніше журналіст Юрій Бутусов зазначив, що віце-прем’єр-міністр Уруський став протокольною фігурою і займається речами за межами своєї компетенції замість того, щоб розробляти державну політику та формувати ефективне міністерство-регулятор. 

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