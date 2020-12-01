Дорога имитация работы: народные депутаты не видят результатов Минстратпрома

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Работа Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского только имитирует деятельность. Результатов его работы в Верховной Раде не видят. И несмотря на критику неэффективной работы Уруского бюджетное финансирование деятельности его ведомства только увеличивается. Об этом УНН рассказал народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Это имитация деятельности, и, собственно, бездействие. Мы действительно не видим результатов работы, только имитацию. А еще и то, что господин Уруский максимально усиливается. Несмотря на всю критику и то, что он до сих пор имеет "паркетное" министерство, а не министерство по существу. Потому что, например, в следующем бюджете больше всего средств (после банальной раздачи денег депутатам и Минздраву) было именно у министерства Уруского", - отметил нардеп.

Юрчишин отметил, что не понимает причин такого усиленного государственного финансирования ведомства, за шесть месяцев существования так и не продемонстрировавшего эффективной работы.

"Для чего, зачем - в принципе, не понятно и не логично. Но эта структура максимально усиливается, хотя не то, чтобі эффективности работы ее нет, а каких-либо результатов, кроме перераспределения сфер влияния", - подытожил народный депутат.

Напомним, народный депутат Юлия Клименко считает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины клоном Минэкономики и бюджетным "иждивенцем".

Ранее журналист Юрий Бутусов отметил, что вице-премьер-министр Уруский стал протокольной фигурой и занимается вещами за пределами своей компетенции вместо того, чтобы разрабатывать государственную политику и формировать эффективное министерство-регулятор.

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