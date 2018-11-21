Прокуратура розслідує цинічне побиття учениці ПТУ у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Розпочато кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітньої учениці одного з навчальних закладів Запоріжжя. Про це повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області, передає УНН.
“За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 КК України та розпочато досудове розслідування”, — йдеться у повідомленні.
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У ході моніторингу інтернет-ЗМІ, виявлено розповсюдження відеоматеріалів бійки між неповнолітніми на території навчального закладу Хортицького району Запоріжжя.
У ході проведених першочергових оперативно-розшукових заходів, встановлено, що неповнолітні фігурантки відео навчаються в одному з державних навчальних закладів професійно-технічної освіти та підтримували дружні відносини. Проте, 19 листопада одна дівчина зчинила бійку з іншою з мотивів ревнощів до хлопця та завдала останній тілесні ушкодження.
Запорізька місцева прокуратура № 3 здійснює процесуальне керівництво у данному кримінальному провадженні.
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Нагадаємо, у липні цього року група школярів, серед яких була і 17-річна студентка, напали на школярку. Побиття вони знімали на мобільний телефон. До кримінальної відповідальності за інцидент було притягнуто двох підлітків 17 і 14 років.