Прокуратура розслідує цинічне побиття учениці ПТУ у Запоріжжі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Розпочато кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітньої учениці одного з навчальних закладів Запоріжжя. Про це повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області, передає УНН. 

“За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 КК України та розпочато досудове розслідування”, — йдеться у повідомленні.

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У ході моніторингу інтернет-ЗМІ, виявлено розповсюдження відеоматеріалів бійки між неповнолітніми на території навчального закладу Хортицького району Запоріжжя.

У ході проведених першочергових оперативно-розшукових заходів, встановлено, що неповнолітні фігурантки відео навчаються в одному з державних навчальних закладів професійно-технічної освіти та підтримували дружні відносини. Проте, 19 листопада одна дівчина зчинила бійку з іншою з мотивів ревнощів до хлопця та завдала останній тілесні ушкодження.

Запорізька місцева прокуратура № 3 здійснює процесуальне керівництво у данному кримінальному провадженні.

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Нагадаємо, у липні цього року група школярів, серед яких була і 17-річна студентка, напали на школярку. Побиття вони знімали на мобільний телефон.  До кримінальної відповідальності за інцидент було притягнуто двох підлітків 17 і 14 років.

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