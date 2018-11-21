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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101105 просмотра

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8 марта, 10:25 • 107053 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 133865 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141580 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145376 просмотра

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Прокуратура расследует циничное избиение ученицы ПТУ в Запорожье

Прокуратура расследует циничное избиение ученицы ПТУ в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 16433 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Начато уголовное производство по факту избиения несовершеннолетней ученицы одного из учебных заведений Запорожья. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает УНН.

“По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 125 УК Украины и начато досудебное расследование”, - говорится в сообщении.

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В ходе мониторинга интернет-СМИ, выявлено распространение видеоматериалов драки между несовершеннолетними на территории учебного заведения Хортицкого района Запорожья.

В ходе проведенных первоочередных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что несовершеннолетние фигурантки видео учатся в одном из государственных учебных заведений профессионально-технического образования и поддерживали дружеские отношения. Однако, 19 ноября одна девушка устроила драку с другой по мотивам ревности к парню и нанесла последней телесные повреждения.

Запорожская местная прокуратура № 3 осуществляет процессуальное руководство в данном уголовном производстве.

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Напомним, в июле этого года группа школьников, среди которых была и 17-летняя студентка, напали на школьницу. Избиение они снимали на мобильный телефон. К уголовной ответственности за инцидент были привлечены двое подростков 17 и 14 лет.

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