Прокуратура расследует циничное избиение ученицы ПТУ в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Начато уголовное производство по факту избиения несовершеннолетней ученицы одного из учебных заведений Запорожья. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает УНН.
“По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 125 УК Украины и начато досудебное расследование”, - говорится в сообщении.
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В ходе мониторинга интернет-СМИ, выявлено распространение видеоматериалов драки между несовершеннолетними на территории учебного заведения Хортицкого района Запорожья.
В ходе проведенных первоочередных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что несовершеннолетние фигурантки видео учатся в одном из государственных учебных заведений профессионально-технического образования и поддерживали дружеские отношения. Однако, 19 ноября одна девушка устроила драку с другой по мотивам ревности к парню и нанесла последней телесные повреждения.
Запорожская местная прокуратура № 3 осуществляет процессуальное руководство в данном уголовном производстве.
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Напомним, в июле этого года группа школьников, среди которых была и 17-летняя студентка, напали на школьницу. Избиение они снимали на мобильный телефон. К уголовной ответственности за инцидент были привлечены двое подростков 17 и 14 лет.