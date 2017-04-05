Поліція розслідує публічне побиття неповнолітньої в чернігівській школі

“Чернігівським відділом поліції проводиться розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень 15-річної дівчинки. Також до справи приєднані матеріали, які розміщені в соцмережах. Поліцією наразі встановлено всіх дійових осіб вказаного правопорушення. Вони опитані згідно з чинним законодавством в присутності педагогів та батьків”, — повідомив С.Бриль.

Також він повідомив, що наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку експертиз. Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва.

За фактом побиття відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження).

Відео побиття дівчинки виклали у соціальних мережах. Менш ніж за добу його подивилося понад 23 тис. користувачів. Відео містить кадри насильства, ненормативну лексику та не рекомендуются до перегляду особами, які не досягли 16-річного віку.

Нагадаємо, у Рівному затримали батька, який лупцював трирічну доньку.