Полиция расследует публичное избиение несовершеннолетней в черниговской школе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В полиции Чернигова расследуют факт публичного избиения 15-летней девочки в школе. Об этом УНН сообщил начальник сектора связей с общественностью ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль.
"Черниговским отделом полиции проводится расследование по факту нанесения телесных повреждений 15-летней девочки. Также к делу присоединены материалы, размещенные в соцсетях. Полицией пока установлены все действующие лица указанного правонарушения. Они опрошены согласно действующему законодательству в присутствии педагогов и родителей", - сообщил С.Брыль.
Также он сообщил, что сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз. Ход расследования находится на личном контроле руководства.
По факту избиения открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение).
Видео избиения девочки выложили в социальных сетях. Менее чем за сутки его посмотрело более 23 тыс. пользователей. Видео содержит кадры насилия, ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 16-летнего возраста.
Напомним, в Ровно задержали отца, который бил трехлетнюю дочь.