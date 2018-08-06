Мін’юст оголосив бій булінгу: майже 70% українських дітей зазнавали цькування

“Булінг — це агресивна і вкрай неприємна свідома поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском та є гострою проблемою сучасності”, — пояснюють у Мін’юсті.

Як зазначають у Міністерстві юстиції з посиланням на дані дослідження UNICEF Україна за 2017 рік, 67% дітей стикалися з булінгом (були жертвою або свідком), а 40% постраждалих від цькування взагалі ні з ким не ділилися проблемою і не зверталися за допомогою. 25% — говорили про це не з дорослими (з другом чи братом/сестрою). З тих, хто мовчать, — 40% соромляться про це говорити, а 22% вважають, що це нормальне явище.

За даними доповіді ВООЗ в 2016 році, Україна займає 9 місце серед 42 досліджуваних країн по відсотку жертв булінгу серед 15-ти річних (9% дівчат та 11% хлопців).

Найбільш розповсюдженим є психологічний і фізичний булінг. Проте, як наслідок поширення ролі комунікаційних технологій: телефонного зв’язку, Інтернету та соціальних мереж, з’являється новий вид цькування — кібер булінг. Це не просто пустощі або грубість, це особлива форма взаємин між дітьми, що за відсутності реагування може перерости в насильство.

У Міністерстві юстиції наголошують на вкрай важливій небайдужості батьків до своєї дитини і постійне відстежування ситуації — настрою і стану дитини. Крім того, не варто забувати про тісний контакт з класним керівником, налагодження комунікації з іншими батьками в класі.

Пам’ятайте, якщо помітили, що:



у дитини немає друзів;



дитина боїться іти до школи;



має низьку самооцінку;



у дитини з’являються зіпсовані речі;



дитина сама наносить собі ушкодження;



сумна після спілкування у соціальних мережах та ін.



поговоріть із дитиною, вислухайте та допоможіть вирішити проблемну ситуацію.



В рамках кампанії #CтопБулінг розроблено інформаційні матеріали, з яких можна дізнатися, які види булінгу існують та як діяти в ситуації, якщо ви стали свідком булінгу. В них також міститься інформація для батьків, чиї діти стали жертвами цькування або ж самі вчиняють насилля щодо інших дітей.

Нагадаємо, у Раді запропонували ввести адміністративну відповідальність за булінг.