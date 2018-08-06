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Минюст объявил бой буллингу: почти 70% украинских детей сталкивались с травлей

Минюст объявил бой буллингу: почти 70% украинских детей сталкивались с травлей

Киев  •  УНН

 • 15503 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство юстиции в рамках проекта “Я ИМЕЮ ПРАВО” при поддержке МФ “Возрождение” и при содействии Национальной полиции Украины начинает информационную кампанию # СтопБулинг, ориентированную на детей и их родителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.

“Буллинг — это агрессивное и крайне неприятное сознательное поведение одного ребенка или группы детей относительно другого ребенка, сопровождающееся регулярным физическим и психологическим давлением, и которое является острой проблемой современности”, — объясняют в Минюсте.

Как отмечают в Министерстве юстиции со ссылкой на данные исследования UNICEF Украины за 2017 год, 67% детей сталкивались с буллингом (были жертвой или свидетелем), а 40% пострадавших от травли вообще ни с кем не делились проблемой и не обращались за помощью. 25% — говорили об этом не со взрослыми (с другом или братом/сестрой). Из тех, кто молчат, — 40% стесняются об этом говорить, а 22% считают, что это нормальное явление.

По данным доклада ВОЗ в 2016 году, Украина занимает 9 место среди 42 исследуемых стран по проценту жертв буллинга среди 15-ти летних (9% девушек и 11% юношей).

Наиболее распространенным является психологический и физический буллинг. Однако, как следствие распространения роли коммуникационных технологий: телефонной связи, Интернета и социальных сетей, появляется новый вид травли — кибер буллинг. Это не просто баловство или грубость, это особая форма взаимоотношений между детьми, которая при отсутствии реагирования может перерасти в насилие.

В Министерстве юстиции отмечают, насколько важно неравнодушие родителей к своему ребенку и постоянное отслеживание ситуации — настроения и состояния ребенка. Кроме того, не стоит забывать о тесном контакте с классным руководителем, налаживание коммуникации с другими родителями в классе.

Помните, если заметили, что:

  • у ребенка нет друзей;
  • ребенок боится идти в школу;
  • имеет низкую самооценку;
  • у ребенка появляются испорченные вещи;
  • ребенок сам наносит себе повреждения;
  • печалится после общения в социальных сетях и др.
  • поговорите с ребенком, выслушайте и помогите решить проблемную ситуацию.

В рамках кампании # CтопБулинг разработаны информационные материалы, из которых можно узнать, какие виды буллинга существуют и как действовать в ситуации, если вы стали свидетелем буллинга. В них также содержится информация для родителей, чьи дети стали жертвами травли или же совершают насилие в отношении других детей.

Напомним, в Раде предложили ввести административную ответственность за буллинг.

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