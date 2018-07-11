Раді пропонують ввести адміністративну відповідальність за булінг
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У парламенті зареєстровано законопроект № 8584 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу, з посиланням на сайт Верховної Ради України повідомляє УНН.
Так, пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 173-4 такого змісту:
“Стаття 173-4. Булінг
Булінг, тобто моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення — тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, або вчинені відносно неповнолітнього, або вчинені з особливою жорстокістю — тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення малолітніми, або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, правопорушення, відповідальність за яке передбачено цією статтею — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником, керівником, або засновником закладу освіти — тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.
У пояснювальній записці до законопроекту, автори документу підкреслюють, що його ціллю є визначення на законодавчому рівні явища булінгу, шляхів протидії цьому явищу, захисту прав дітей, а також інших осіб, які працюють у закладі освіти.
Крім того, змінами до статті 73 Закону, Освітньому омбудсмену надається право: здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу в закладі освіти, повноту та своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти; отримувати інформацію від центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо загального числа випадків булінгу у закладах освіти за визначений період.
Нагадаємо, МОН разом з Мінсоцполітики, Мінкультом та Мінмолодьспорту створять план дій з протидії булінгу в навчальних закладах. Про це йшлося у МОН під час першої робочої зустрічі зацікавлених сторін з розроблення Національної програми із антибулінгу в закладах освіти.