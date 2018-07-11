Раде предлагают ввести административную ответственность за буллинг

Так, предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 173-4 следующего содержания:

"Статья 173-4. Буллинг

Буллинг, то есть моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющих признаки сознательного жестокого обращения - влечет за собой наложение штрафа от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан;

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, или совершенные в отношении несовершеннолетнего, или совершенные с особой жестокостью - влекут за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Совершение малолетними, или несовершеннолетними лицами в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, правонарушения, ответственность за которое предусмотрено этой статьей - влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сокрытие случаев буллинга педагогическим, научно-педагогическим, научным сотрудником, руководителем или учредителем учебного заведения - влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан".

В пояснительной записке к законопроекту, авторы документа подчеркивают, что его целью является определение на законодательном уровне явления буллинга, путей противодействия этому явлению, защиты прав детей, а также других лиц, работающих в учебном заведении.

Кроме того, изменениями в статью 73 Закона, Образовательном омбудсмену предоставляется право: осуществлять проверку заявлений о случаях буллинга в учебном заведении, полноту и своевременность мер реагирования на такие случаи со стороны педагогических, научно-педагогических, научных работников, руководства и основателя учебного заведения; получать информацию от центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки по общему числу случаев буллинга в учебных заведениях за определенный период.

Напомним, МОН вместе с Минсоцполитики, Минкультом и Минмолодьспорта создадут план действий по противодействию буллингу в учебных заведениях. Об этом говорилось в МОН во время первой рабочей встречи заинтересованных сторон по разработке Национальной программы по антибуллингу в учебных заведениях.