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В Україні розроблять програму дій з антибулінгу в сфері освіти

В Україні розроблять програму дій з антибулінгу в сфері освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. МОН разом з Мінсоцполітики, Мінкультом та Мінмолодьспорту створять план дій з протидії булінгу в навчальних закладах. Про це йшлося у МОН під час першої робочої зустрічі зацікавлених сторін з розроблення Національної програми із антибулінгу в закладах освіти, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.

“Ми маємо багато напрацьованого методичного матеріалу, різноманітних розробок з антибулінгу, але тепер потрібно об’єднати зусилля кожного для того, щоб усе це належно застосовувати. Нашою метою є реально протидіяти такому явищу ще на початковому етапі в освітній сфері”, — наголосила генеральний директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти МОН Лариса Самсонова.

Вона також додала, що завданням профільних міністерств та громадських організацій буде проводити відповідні тренінги для вчителів зі створення комфортного освітнього середовища.

А навчити дітей толерантності, виявляти ознаки насильницької поведінки, повідомляти про це планується через підручники, лекції тощо.

З протидії булінгу у Швеції, приміром, є уповноважений працівник Міністерства освіти, що контролює виконання програм із антибулінгу, а також відстежує те, як керівництво навчального закладу реагує на будь-які вияви дискримінації.

У МОН зазначили, що вже напрацювали велику кількість методичного матеріалу та провели різноманітні заходи, присвячені антибулінгу. 

Інші ж міністерства мають теж певні напрацювання та пропозиції. Приміром, Мінсоц працює над розробленням концепції з протидії булінгу, а представники Мінкульту запропонували поширювати матеріали з антибулінгу у бібліотеках, що підпорядковані відомству, а також використовувати їх як комунікаційний майданчик.

Раніше Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що за останні три місяці 67% дітей в Україні  зіштовхнулись з булінгом в школі. 

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