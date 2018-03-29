Кулеба: за три місяці 67% дітей в Україні зіштовхувалися з булінгом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. За останні три місяці 67% дітей в Україні зіштовхнулись з булінгом в школі. Про це під час відкриття установчих зборів Національної дитячої ради повідомив Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, передає кореспондент УНН.
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"Наші дослідження кажуть, що 67% дітей останні 3 місяці стикалися з булінгом (цькуванням - ред.)", - повідомив М.Кулеба.
Нагадаємо, у місті Ватутіне Черкаської області вчителька танців вдарила 11-річну ученицю.
Як повідомляв УНН, М.Кулеба розповів, чому ситуація із жорстокістю підлітків в Україні вийшла з-під контролю.