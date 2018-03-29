Кулеба: за три месяца 67% детей в Украине сталкивались с буллингом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. За последние три месяца 67% детей в Украине столкнулись с буллингом в школе. Об этом во время открытия учредительного собрания Национального детского совета сообщил Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает корреспондент УНН.
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"Наши исследования говорят, что 67% детей последние 3 месяца сталкивались с буллингом (травлей - ред.)", - сообщил Н.Кулеба.
Напомним, в городе Ватутино Черкасской области учительница танцев ударила 11-летнюю ученицу.
Как сообщал УНН, Н.Кулеба рассказал, почему ситуация с жестокостью подростков в Украине вышла из-под контроля.