Кулеба: за три месяца 67% детей в Украине сталкивались с буллингом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине более 70 тыс. детей-сирот

"Наши исследования говорят, что 67% детей последние 3 месяца сталкивались с буллингом (травлей - ред.)", - сообщил Н.Кулеба.

Напомним, в городе Ватутино Черкасской области учительница танцев ударила 11-летнюю ученицу.

Как сообщал УНН, Н.Кулеба рассказал, почему ситуация с жестокостью подростков в Украине вышла из-под контроля.