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В Украине разработают программу действий по антибулингу в сфере образования

В Украине разработают программу действий по антибулингу в сфере образования

Киев  •  УНН

 • 10283 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. МОН вместе с Минсоцполитики, Минкультом и Минмолодьспорта создадут план действий по противодействию буллингу в учебных заведениях. Об этом говорилось в МОН во время первой рабочей встречи заинтересованных сторон по разработке Национальной программы по антибулингу в учебных заведениях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Мы имеем много наработанного методического материала, различных разработок по антибулингу, но теперь нужно объединить усилия каждого для того, чтобы все это должным образом применять. Нашей целью является реально противодействовать такому явлению еще на начальном этапе в образовательной сфере", - отметила генеральный директор директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова.

Она также добавила, что задачей профильных министерств и общественных организаций будет проводить соответствующие тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды.

А научить детей толерантности, выявлять признаки насильственного поведения, сообщать об этом планируется через учебники, лекции и тому подобное.

С противодействия буллингу в Швеции, например, есть уполномоченный работник Министерства образования, который контролирует выполнение программ по антибулингу, а также отслеживает то, как руководство учебного заведения реагирует на любые проявления дискриминации.

В МОН отметили, что уже наработали большое количество методического материала и провели различные мероприятия, посвященные антибулингу.

Другие же министерства имеют тоже определенные наработки и предложения. К примеру, Минсоц работает над разработкой концепции по противодействию буллингу, а представители Минкульта предложили распространять материалы по антибулингу в библиотеках, которые подчинены ведомству, а также использовать их как коммуникационную площадку.

Ранее Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что за последние три месяца 67% детей в Украине столкнулись с буллингом в школе.

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