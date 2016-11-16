Прокуратура перевірила місця позбавлення волі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прокуратура Кіровоградської області за участю працівників ГПУ перевірила стан дотримання вимог законодавства при здійсненні оперативно-розшукової діяльності та протидії злочинності, а також режимних вимог у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України в області. Про це проінформували у прес-службі прокуратури області.
Встановлено, що у зазначених установах не забезпечено належного режиму тримання затриманих, ув’язнених та засуджених, допускалися численні порушення закону при організації нагляду та контролю за їх поведінкою. Зафіксовано непоодинокі порушення вимог нормативних актів щодо порядку поміщення до установ, роздільного тримання різних категорій в’язнів, строків їх тримання тощо.
Допускаються грубі порушення при формуванні документів на засуджених при підготовці відповідних подань до суду для застосування умовно-дострокового звільнення. Крім того, прокуратурою встановлено наявність порушень при здійсненні підрозділами ДКВСУ в області оперативно-розшукової діяльності та протидії злочинності.
Загалом, за результатами перевірки внесено 6 вказівок, за результатами розгляду частини з яких 4 особи вже притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
В свою чергу у Пенітенціарній службі області УНН прокоментували перевірку прокуратурою.
"Відвідали усі заклади. Було зафіксовано наступні порушення: незабезпечення режиму утримання ув'язнених і засуджених, порушення при організації нагляду за їх поведінкою, грубі порушення при оформленні документів на засідання при підготовці подань, коли йдуть на умовно-дострокове звільнення. Це дисциплінарна відповідальність, не кримінал, це порушення в паперовій роботі, наприклад, при формуванні характеристики було винесено всі стягнення, які є в особи, наприклад, в особовій справі їх 50, а в характеристиці - 30", - зазначили у службі.