Прокуратура проверила места лишения свободы в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Прокуратура Кировоградской области с участием работников ГПУ проверила состояние соблюдения требований законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и противодействия преступности, а также режимных требований в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в области. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что в указанных учреждениях не обеспечено надлежащего режима содержания задержанных, заключенных и осужденных, допускались многочисленные нарушения закона при организации надзора и контроля за их поведением. Зафиксированы отдельные нарушения требований нормативных актов о порядке помещения в учреждения, раздельного содержания различных категорий заключенных, сроков их содержания и тому подобное.
Допускаются грубые нарушения при формировании документов на осужденных при подготовке соответствующих представлений в суд для применения условно-досрочного освобождения. Кроме того, прокуратурой установлено наличие нарушений при осуществлении подразделениями ГКИСУ в области оперативно-розыскной деятельности и противодействия преступности.
В целом, по результатам проверки внесено 6 указаний, по результатам рассмотрения части из которых 4 человека уже привлечены к дисциплинарной ответственности.
В свою очередь в Пенитенциарной службе области УНН прокомментировали проверку прокуратурой.
"Посетили все заведения. Были зафиксированы следующие нарушения: необеспечение режима содержания заключенных и осужденных, нарушение при организации надзора за их поведением, грубые нарушения при оформлении документов на заседание при подготовке представлений, когда идут на условно-досрочное освобождение. Это дисциплинарная ответственность, не криминал, это нарушение в бумажной работе, например, при формировании характеристики были представлены все взыскания, которые есть у лица, например, в личном деле их 50, а в характеристике - 30", - отметили в службе.