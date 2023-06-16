Прокремлівського "експерта" з телеканалів Медведчука Шпіра засудили до 10 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що до 10 років позбавлення волі засуджено "експерта" з телеканалів Медведчука, прокремлівського пропагандиста з Івано-Франківська Михайла Шпіра. Зокрема, він схвалював російську агресію, агітував до фізичної розправи над українськими бійцями та закликав до "демонтажу" України, передає УНН.
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"На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра. Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними СБУ, Шпір також агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в Україні. Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах "медіахолдингу Медведчука" та позиціонував себе як "експерт".
Повідомляється, що пропагандист ще у 2020 році втік до москви, а після початку повномасштабного вторгнення рф був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів. Його визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
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- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
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- порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;
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- виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
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За матеріалами СБУ, суд призначив Шпіру 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
Нагадаємо
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