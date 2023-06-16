Прокремлевского "эксперта" с телеканалов Медведчука Шпира приговорили к 10 годам заключения

Цитата

"На основе доказательной базы, которую собрала Служба безопасности Украины, удалось осудить прокремлевского пропагандиста Михаила Шпира. Злоумышленник восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства россии и оправдывал временную оккупацию нашего государства", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, Шпир также агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в Украине. Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения мужчина регулярно выступал в эфирах "медиахолдинга Медведчука" и позиционировал себя как "эксперт".

Сообщается, что пропагандист еще в 2020 году сбежал в Москву, а после начала полномасштабного вторжения рф был одним из первых пропагандистов кремля, который поддержал действия российских оккупантов. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:



посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;



нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;



изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.



По материалам СБУ, суд назначил Шпиру 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Напомним

СБУ сообщили о подозрении двум одесситам, которые создавали фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре по заказу российского телевидения.