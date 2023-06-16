Прокремлевского "эксперта" с телеканалов Медведчука Шпира приговорили к 10 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что к 10 годам лишения свободы приговорен "эксперт" с телеканалов Медведчука, прокремлевский пропагандист из Ивано-Франковска Михаил Шпир. В частности, он одобрял российскую агрессию, агитировал к физической расправе над украинскими бойцами и призывал к "демонтажу" Украины, передает УНН.
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"На основе доказательной базы, которую собрала Служба безопасности Украины, удалось осудить прокремлевского пропагандиста Михаила Шпира. Злоумышленник восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства россии и оправдывал временную оккупацию нашего государства", - говорится в сообщении.
Детали
По данным СБУ, Шпир также агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в Украине. Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения мужчина регулярно выступал в эфирах "медиахолдинга Медведчука" и позиционировал себя как "эксперт".
Сообщается, что пропагандист еще в 2020 году сбежал в Москву, а после начала полномасштабного вторжения рф был одним из первых пропагандистов кремля, который поддержал действия российских оккупантов. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
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- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
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- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;
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- изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
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По материалам СБУ, суд назначил Шпиру 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.
Напомним
СБУ сообщили о подозрении двум одесситам, которые создавали фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре по заказу российского телевидения.