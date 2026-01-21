$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 січня, 20:12 • 13765 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 27418 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 24608 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 38915 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 28508 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 40445 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 23940 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28812 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26243 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 26420 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Прогноз погоди на 21 січня: в Україні стає менш зимно

Київ • УНН

 • 70 перегляди

21 січня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів, на дорогах можлива ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від 5-10° морозу на заході та півночі до 2° тепла на півдні та Закарпатті.

Прогноз погоди на 21 січня: в Україні стає менш зимно

У середу, 21 січня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, погоду в Україні ще зумовлюватиме область високого тиску, проте значно нижчих значень від попередніх, оскільки тиск інтенсивно падатиме.

На висотах вже надходитиме тепліша повітряна маса, однак біля земної поверхні мороз слабшатиме повільно і дуже залежатиме від хмарності, тому ще розраховуємо на холодну ніч та прохолодний день, особливо в західних і північних областях, а найтепліше - вдень на півдні країни та Закарпатті - до відлиги

- пояснили метеорологи.

За їхнім прогнозом, опадів у середу не очікується, на дорогах подекуди ожеледиця. Вранці у південно-західній частині місцями туман.

Вітер південно-західний, південний, 3-8 м/с. Температура у західних, північних та Вінницькій областях вдень 5-10° морозу; на решті території 2-7° морозу, на півдні країни та Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря -7°...-5°.

Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня18.01.26, 12:58 • 66480 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Україна