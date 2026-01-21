Прогноз погоди на 21 січня: в Україні стає менш зимно
Київ • УНН
21 січня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів, на дорогах можлива ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від 5-10° морозу на заході та півночі до 2° тепла на півдні та Закарпатті.
У середу, 21 січня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, погоду в Україні ще зумовлюватиме область високого тиску, проте значно нижчих значень від попередніх, оскільки тиск інтенсивно падатиме.
На висотах вже надходитиме тепліша повітряна маса, однак біля земної поверхні мороз слабшатиме повільно і дуже залежатиме від хмарності, тому ще розраховуємо на холодну ніч та прохолодний день, особливо в західних і північних областях, а найтепліше - вдень на півдні країни та Закарпатті - до відлиги
За їхнім прогнозом, опадів у середу не очікується, на дорогах подекуди ожеледиця. Вранці у південно-західній частині місцями туман.
Вітер південно-західний, південний, 3-8 м/с. Температура у західних, північних та Вінницькій областях вдень 5-10° морозу; на решті території 2-7° морозу, на півдні країни та Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла
У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря -7°...-5°.
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня18.01.26, 12:58 • 66480 переглядiв