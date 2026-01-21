Прогноз погоди на 21 січня: в Україні стає менш зимно

У середу, 21 січня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, погоду в Україні ще зумовлюватиме область високого тиску, проте значно нижчих значень від попередніх, оскільки тиск інтенсивно падатиме.

На висотах вже надходитиме тепліша повітряна маса, однак біля земної поверхні мороз слабшатиме повільно і дуже залежатиме від хмарності, тому ще розраховуємо на холодну ніч та прохолодний день, особливо в західних і північних областях, а найтепліше - вдень на півдні країни та Закарпатті - до відлиги - пояснили метеорологи.

За їхнім прогнозом, опадів у середу не очікується, на дорогах подекуди ожеледиця. Вранці у південно-західній частині місцями туман.

Вітер південно-західний, південний, 3-8 м/с. Температура у західних, північних та Вінницькій областях вдень 5-10° морозу; на решті території 2-7° морозу, на півдні країни та Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря -7°...-5°.

