Прогноз погоды на 21 января: в Украине становится менее холодно

В среду, 21 января, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погоду в Украине еще будет обуславливать область высокого давления, однако значительно более низких значений, чем предыдущие, поскольку давление будет интенсивно падать.

На высотах уже будет поступать более теплая воздушная масса, однако у земной поверхности мороз будет ослабевать медленно и очень зависеть от облачности, поэтому еще рассчитываем на холодную ночь и прохладный день, особенно в западных и северных областях, а теплее всего - днем на юге страны и Закарпатье - до оттепели - пояснили метеорологи.

По их прогнозу, осадков в среду не ожидается, на дорогах местами гололедица. Утром в юго-западной части местами туман.

Ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с. Температура в западных, северных и Винницкой областях днем 5-10° мороза; на остальной территории 2-7° мороза, на юге страны и Закарпатье от 3° мороза до 2° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха -7°...-5°.

