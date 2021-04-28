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Профільний комітет підтримав призначення міністром енергетики Германа Галущенка

Профільний комітет підтримав призначення міністром енергетики Германа Галущенка

Київ • УНН

 • 29637 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг під час засідання 28 квітня підтримав пропозицію про призначення Германа Галущенка міністром енергетики, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Моє голосування нічого не вирішує, дожились до такої ситуації. Тому я вас вітаю, ви отримали підтримку комітету. Відповідно, рішення комітету: рекомендувати схвалити завтра відповідну кандидатуру в залі", - сказав голова комітету Андрій Герус, звертаючись до Галущенка.

Деталі

Як зазначила член комітету, нардеп Інна Совсун, вона поставила три питання до Галущенка:

- Незалежний аудит показав, що збитки Енергоатому суттєво більші від заявлених: не 4,8 млрд грн, а 11,1 млрд грн. Чи буде пан Галущенко так само "творчо" ставитись до державного бюджету, як і до бюджету Енергоатому?

- Як справи із розслідуванням НАБУ щодо продажу електроенергії структурам Коломойського за заниженою ціною?

- Україна заявила про приєднання до European Green Deal. Які кроки треба зробити для того, щоб у сфері енергетики наблизитися до реалізації цієї амбітної мети? Зокрема, як ви ставитесь до підвищення вуглецевого податку?

"Відповіді були не дуже чіткі, навіть не знаю, як їх передати: справи в НАБУ ідуть, про незалежний аудит нічого не знає, по вуглецевому податку є три варіанти розвитку подій. Приблизно такими ж були відповіді на інші питання: "треба вирішувати", "уряд має працювати", - заявила вона.

Контекст

Кілька тижнів тому з’явилася інформація про те, що на посаду міністра енергетики, яка вже понад рік (з березня 2020 року) залишається вакантною, претендуватиме Герман Галущенко.

Раніше очолити міністерство мав намір в.о. міністра Юрій Вітренко. Виконувати обов’язки міністра він був призначений 22 грудня 2020 року без консультації з ВР, що викликало критику з боку парламентарів.

17 грудня 2020 року Верховна Рада вперше провалила призначення Вітренка на посаду міністра. Повторне і також невдале голосування відбулося 28 січня 2021 року. Однак, пізніше, ВР проголосувала закон, який істотно розширив повноваження в.о. міністра, практично прирівнявши виконувача обов’язків до міністра.

Наприкінці березня — на початку квітня 2021 року з’явилася інформація про ймовірне звільнення Вітренка з посади в.о. міністра. Але вже 8 квітня Вітренко спростував цю інформацію.

Хто такий Галущенко

Галущенко був призначений на посаду віце-президента “Енергоатома” в травні 2020 року. У 2013-2014 рр. вже працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення. Раніше він також працював в прокуратурі, МЗС, Мін'юсті і Адміністрації Президента.

У декларації Галущенка значиться будинок площею 317 кв. м у селі Солтанівка Київської області і квартира в Києві площею 45,4 кв. м, також декілька земельних ділянок і ще дві квартири в столиці, що перебувають у спільній власності з дружиною. Сім’я користується автомобілями Mercedes і Land Rover. У Галущенка є заощадження, зокрема в доларах, в декларації він вказав 152 тисячі доларів.

Ситуація в енергетичній галузі

Профспілка працівників вугільної промисловості недавно повідомила, що з початку 2021 року заборгованість по всіх галузях збільшилася на 58%, а по вугільній промисловості — більш ніж в 2 рази. Ситуація з виплатою шахтарям поточної заробітної плати та погашенням заборгованості з неї набуває загрозливих масштабів. За даними профспілкової організації, на сьогодні працівникам державних вугледобувних підприємств заборгували понад 1,5 млрд грн, в тому числі з початку року 1,046 млрд грн.

Що стосується боргів населення за поставку енергоресурсів, то вони також постійно наростають. На кінець лютого 2021 року заборгованість населення з оплати комуналки становила за: постачання і розподіл природного газу — 34,2 млрд грн, постачання теплової енергії та гарячої води — 27,4 млрд грн, поставку і розподіл електричної енергії — 8,0 млрд грн.

Окрім того, залишаються відкритими низка гострих питань, наприклад, щодо імпорту електроенергії з Білорусі.

Звільнення Коболєва

Одночасно із рішенням Комітету, Кабмін офіційно прийняв рішення про призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія Нафтогаз України”, звільнивши з відповідної посади Андрія Коболєва.

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