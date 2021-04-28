Профильный комитет поддержал назначение министром энергетики Германа Галущенко

Цитата:

"Мое голосования ничего не решает, дожили до такой ситуации. Поэтому я вас поздравляю, вы получили поддержку комитета. Соответственно, решение комитета: рекомендовать одобрить завтра подходящую кандидатуру в зале", - сказал глава комитета Андрей Герус, обращаясь к Галущенко.

Детали

Как отметила член комитета, нардеп Инна Совсун, она задала три вопроса Галущенко:



- Независимый аудит показал, что убытки Энергоатома существенно больше заявленных: не 4,8 млрд грн, а 11,1 млрд грн. Будет ли господин Галущенко так же "творчески" относиться к государственному бюджету, как и к бюджету Энергоатома?

- Как дела с расследованием НАБУ по продаже электроэнергии структурам Коломойского по заниженной цене?

- Украина заявила о присоединении к European Green Deal. Какие шаги нужно сделать для того, чтобы в сфере энергетики приблизиться к реализации этой амбициозной цели? В частности, как вы относитесь к повышению углеродного налога?

"Ответы были не очень четкие, даже не знаю, как их передать: дела в НАБУ идут, о независимом аудите ничего не знает, по углеродному налогу есть три варианта развития событий. Примерно такими же были ответы на другие вопросы: "надо решать", "правительство должно работать", - заявила она.

Контекст

Несколько недель назад появилась информация о том, что на должность министра энергетики, которая уже более года (с марта 2020 года) остается вакантной, будет претендовать Герман Галущенко.

Ранее возглавить министерство намеревался и.о. министра Юрий Витренко. Исполнять обязанности министра он был назначен 22 декабря 2020 года без консультации с ВР, что вызвало критику со стороны парламентариев.

17 декабря 2020 года Верховная Рада впервые провалила назначение Витренко на должность министра. Повторное и также неудачное голосование состоялось 28 января 2021 года. Однако, позже, ВР проголосовала закон, который существенно расширил полномочия и.о. министра, практически приравняв исполняющего обязанности к министру.

В конце марта - начале апреля 2021 года появилась информация о возможном увольнении Витренко с должности и.о. министра. Но уже 8 апреля Витренко опроверг эту информацию.

Кто такой Галущенко

Галущенко был назначен на должность вице-президента "Энергоатома" в мае 2020 года. В 2013-2014 гг. уже работал в компании в должности исполнительного директора по правовому обеспечению. Ранее он также работал в прокуратуре, МИД, Минюсте и Администрации Президента.

В декларации Галущенко значится дом площадью 317 кв. м в селе Солтановка Киевской области и квартира в Киеве площадью 45,4 кв. м, а также несколько земельных участков и две квартиры в столице, находящиеся в общей собственности с женой. Семья пользуется автомобилями Mercedes и Land Rover. У Галущенко есть сбережения, в частности в долларах, в декларации он указал 152 тысячи долларов.

Ситуация в энергетической отрасли

Профсоюз работников угольной промышленности недавно сообщил, что с начала 2021 года задолженность по всем отраслям увеличилась на 58%, а по угольной промышленности - более чем в 2 раза. Ситуация с выплатой шахтерам текущей заработной платы и погашением задолженности по ней приобретает угрожающие масштабы. По данным профсоюзной организации, на сегодня работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года 1,046 млрд грн.

Что касается долгов населения за поставку энергоресурсов, то они также постоянно нарастают. На конец февраля 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за: поставку и распределение природного газа - 34,2 млрд грн, поставку тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд грн, поставку и распределение электрической энергии - 8,0 млрд грн.

Кроме того, остаются открытыми ряд острых вопросов, например, по импорту электроэнергии из Беларуси.

Увольнение Коболева

Одновременно с решением Комитета, Кабмин официально принял решение о назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины", уволив с соответствующей должности Андрея Коболева.



