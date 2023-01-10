Продукти за рік подорожчали більше ніж на третину. Яйця та фрукти - на понад 70%

Ціни на продукти та інші товари

При цьому, за даними Держстатистики, за місяць у річному вимірі ціни дещо уповільнили зростання.

У грудні проти листопада ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 0,7%. На 2,5-0,9% за місяць подорожчали масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. Водночас на 2,7-0,1% за місяць подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, м'ясо птиці, сало, свинина, рис.

Найбільше у річному вимірі за рік з продуктів подорожчали яйця - на 76,6%, фрукти - на 73,8%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у грудні підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%. У річному вимірі - здорожчання на 22,7%.

Одяг і взуття подешевшали у грудні на 2,6%, зокрема, одяг – на 3,0%, взуття – на 2,4%. У річному вимірі ціни на одяг і взуття зросли на 2,4%.

Тарифи на комуналку

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становило 0,1% у грудні. За рік тарифи зросли на 6%.

Інші послуги

Зростання цін у сфері охорони здоров’я у грудні на 0,9% відбулося у першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,3% та фармацевтичної продукції – на 1,0%, вказують у Держстаті. При цьому зростання цін у річному вимірі становило 19,9%.

Ціни у сфері освіти у грудні не змінилися проти листопада, при цьому за рік ціни виросли на 9,8%.

Ціни на транспорт зросли за місяць на 1,6%, як повідомляється, в основному через подорожчання палива та мастил на 3,1%. У річному вимірі - зростання цін на транспорт на 42,9%, пального і мастил - 69,4%.

У сфері зв’язку ціни у грудні зросли на 0,9%, за рік ціни у цій сфері підвищилися на 13,4%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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