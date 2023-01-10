Продукти за рік подорожчали більше ніж на третину. Яйця та фрукти - на понад 70%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Ціни на продукти харчування в Україні за підсумками 2022 року зросли на 34,4%, найбільше торік подорожчали яйця та фрукти, додавши приблизно дві третіх ціни проти 2021 року, свідчать дані Держстату, пише УНН.
Ціни на продукти та інші товари
При цьому, за даними Держстатистики, за місяць у річному вимірі ціни дещо уповільнили зростання.
У грудні проти листопада ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 0,7%. На 2,5-0,9% за місяць подорожчали масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. Водночас на 2,7-0,1% за місяць подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, м'ясо птиці, сало, свинина, рис.
Найбільше у річному вимірі за рік з продуктів подорожчали яйця - на 76,6%, фрукти - на 73,8%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у грудні підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%. У річному вимірі - здорожчання на 22,7%.
Одяг і взуття подешевшали у грудні на 2,6%, зокрема, одяг – на 3,0%, взуття – на 2,4%. У річному вимірі ціни на одяг і взуття зросли на 2,4%.
Тарифи на комуналку
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становило 0,1% у грудні. За рік тарифи зросли на 6%.
Інші послуги
Зростання цін у сфері охорони здоров’я у грудні на 0,9% відбулося у першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,3% та фармацевтичної продукції – на 1,0%, вказують у Держстаті. При цьому зростання цін у річному вимірі становило 19,9%.
Ціни у сфері освіти у грудні не змінилися проти листопада, при цьому за рік ціни виросли на 9,8%.
Ціни на транспорт зросли за місяць на 1,6%, як повідомляється, в основному через подорожчання палива та мастил на 3,1%. У річному вимірі - зростання цін на транспорт на 42,9%, пального і мастил - 69,4%.
У сфері зв’язку ціни у грудні зросли на 0,9%, за рік ціни у цій сфері підвищилися на 13,4%.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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