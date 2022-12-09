Фрукти та овочі за місяць подешевшали, яйця - подорожчали найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ціни на продукти харчування в Україні у листопаді дещо уповільнили зростання, проти жовтня, подешевшали овочі та фрукти, однак, яйця продовжували здорожчання, свідчать дані Держстату, пише УНН.
Ціни на продукти
На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%, у річному вимірі - на 35,1%.
Найбільше за місяць (на 10,6%) подорожчали яйця. На 3,3-2,0% зросли ціни на сало, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 6,9-1,1% подешевшали фрукти, продукти переробки зернових, свинина, овочі, цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,1%, алкогольні напої – на 0,8%.
Одяг і взуття у листопаді подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття – на 2,0%, одяг – на 1,2%.
Тарифи на комуналку
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становило 0,2% у листопаді. За рік тарифи зросли на 5,7%.
Інші послуги
Зростання цін у сфері охорони здоров’я у листопаді становило 1%. За рік вартість цих послуг зросла на 19,3%.
Ціни у сфері освіти у листопаді не змінилися проти жовтня, при цьому за рік ціни виросли на 9,9%.
Ціни на транспорт зросли за місяць на 1,0% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,3% і транспортних засобів на 1,1%. За рік транспорт подорожчав на 40,4%, паливо і мастила - на 59,4%.
У сфері зв’язку ціни у листопаді зросли на 1,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 21,9%. За рік ціни у цій сфері підвищилися на 12,5%.
Доповнення
Споживча інфляція в Україні сповільнилась у річному вимірі із 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді.