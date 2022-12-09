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Фрукты и овощи за месяц подешевели, яйца - подорожали больше всего

Фрукты и овощи за месяц подешевели, яйца - подорожали больше всего

Киев • УНН

 • 714626 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Цены на продукты питания в Украине в ноябре несколько замедлили рост, по сравнению с октябрем, подешевели овощи и фрукты, однако яйца продолжали удорожать, свидетельствуют данные Госстата, пишет УНН.

Цены на продукты

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,6%, в годовом исчислении – на 35,1%.

Больше всего за месяц (на 10,6%) подорожали яйца. На 3,3-2,0% выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, сливочное масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы. На 6,9-1,1% подешевели фрукты, продукты переработки зерновых, свинина, овощи, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 1,0%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,1%; алкогольные напитки – на 0,8%.

Одежда и обувь в ноябре подешевели на 1,6%, в частности, обувь – на 2,0%, одежда – на 1,2%.

Тарифы на коммуналку

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 0,2% в ноябре. За год тарифы выросли на 5,7%.

Прочие услуги

Рост цен в сфере здравоохранения в ноябре составил 1%. За год стоимость этих услуг выросла на 19,3%.

Цены в сфере образования в ноябре не изменились против октября, при этом за год цены выросли на 9,9%.

Цены на транспорт выросли за месяц на 1,0% в основном из-за подорожания топлива и топлива смазочных материалов на 1,3% и транспортных средств на 1,1%. За год транспорт подорожал на 40,4%, топливо и смазочные материалы – на 59,4%.

В сфере связи цены в ноябре выросли на 1,3%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 21,9%. За год цены в данной сфере повысились на 12,5%.

Дополнение

Потребительская инфляция в Украине замедлилась в годовом исчислении с 26,6% в октябре до 26,5% в ноябре.

Украинские Национальные Новости

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