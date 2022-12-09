Уперше з початку року: інфляція в Україні сповільнилася до 26,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Споживча інфляція в Україні сповільнилась у річному вимірі із 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.
Ціни у річному вимірі уповільнились вперше за останні 11 місяців і вперше від початку року, зауважує голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев.
Деталі
Ціни на споживчому ринку в листопаді порівняно із жовтнем цього року зросли на 0,7%, з початку року – на 25,7%.
Базова інфляція в листопаді порівняно із жовтнем цього року становила 1,3%, з початку року – 21,6%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Доповнення
Національний банк України прогнозує, що інфляція 2023 року сповільниться до 20,8%, а ще за рік сягне нижче 10%. Саме на рівні 10% вона була до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.