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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Уперше з початку року: інфляція в Україні сповільнилася до 26,5%

Уперше з початку року: інфляція в Україні сповільнилася до 26,5%

Київ • УНН

 • 691832 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Споживча інфляція в Україні сповільнилась у річному вимірі із 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Ціни у річному вимірі уповільнились вперше за останні 11 місяців і вперше від початку року, зауважує голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев.

Деталі

Ціни на споживчому ринку в листопаді порівняно із жовтнем цього року зросли на 0,7%, з початку року – на 25,7%.

Базова інфляція в листопаді порівняно із жовтнем цього року становила 1,3%, з початку року – 21,6%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Національний банк України прогнозує, що інфляція 2023 року сповільниться до 20,8%, а ще за рік сягне нижче 10%. Саме на рівні 10% вона була до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Українські Національні Новини

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