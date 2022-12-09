Впервые с начала года: инфляция в Украине замедлилась до 26,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Потребительская инфляция в Украине замедлилась в годовом исчислении с 26,6% в октябре до 26,5% в ноябре, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.
Цены в годовом измерении замедлились впервые за последние 11 месяцев и впервые с начала года, отмечает глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.
Детали
Цены на потребительском рынке в ноябре по сравнению с октябрем этого года выросли на 0,7%, с начала года – на 25,7%.
Базовая инфляция в ноябре по сравнению с октябрем этого года составила 1,3%, с начала года – 21,6%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Дополнение
Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в 2023 году замедлится до 20,8%, а еще за год достигнет ниже 10%. Именно на уровне 10% она была до начала полномасштабного вторжения россии в Украину.