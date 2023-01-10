Продукты за год подорожали больше чем на треть. Яйца и фрукты - на более 70%

Цены на продукты и другие товары

При этом, по данным Госстатистики, за месяц в годовом измерении цены несколько замедлили рост.

В декабре по сравнению с ноябрем цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 0,7%. На 2,5-0,9% за месяц подорожали масло, молоко и молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы. В то же время на 2,7-0,1% в месяц подешевели продукты переработки зерновых, яйца, сахар, мясо птицы, сало, свинина, рис.

Больше всего в годовом измерении за год из продуктов подорожали яйца – на 76,6%, фрукты – на 73,8%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в декабре повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,7%. В годовом измерении – удорожание на 22,7%.

Одежда и обувь подешевели в декабре на 2,6%, в частности, одежда – на 3,0%, обувь – на 2,4%. В годовом исчислении цены на одежду и обувь выросли на 2,4%.

Тарифы на коммуналку

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 0,1% в декабре. За год тарифы выросли на 6%.

Прочие услуги

Рост цен в сфере здравоохранения в декабре на 0,9% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг на 1,3% и фармацевтической продукции – на 1,0%, указывают в Госстате. При этом рост цен в годовом измерении составил 19,9%.

Цены в сфере образования в декабре не изменились против ноября, при этом за год цены выросли на 9,8%.

Цены на транспорт выросли за месяц на 1,6%, как сообщается, в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,1%. В годовом измерении - рост цен на транспорт на 42,9%, горючего и смазочных масел - 69,4%.

В сфере связи цены в декабре выросли на 0,9%, за год цены в этой сфере повысились на 13,4%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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