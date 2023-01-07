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Світові ціни на продовольство знижуються дев'ятий місяць поспіль - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Світові ціни на продовольство в грудні знизилися, дев'ятий місяць поспіль, повідомила напередодні Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО), пише УНН.

Світові ціни на продовольство знижуються дев'ятий місяць поспіль - ООН

Деталі

За даними ФАО, у грудні 2022 року індекс продовольчих цін у світі продовжив зниження дев'ятий місяць поспіль; його значення було на 1,9% нижчим, ніж місяцем раніше. І він був нижчим, ніж роком раніше - на 1%. Однак за підсумками 2022 року середнє значення цього індексу, який дає змогу щомісяця відстежувати зміну світових цін на найпопулярніші продовольчі товари, було на 14,3% вищим за середній показник за 2021 рік.

Як заявив головний економіст ФАО Максимо Тореро, "світові ціни на продовольство, як і раніше, високі; до того ж ціни на багато основних продовольчих товарів наближаються до рекордно високих рівнів, ціни на рис зростають, а перспективи поставок у майбутньому обумовлені цілою низкою ризиків".

Найбільше знизилися світові котирування рослинних олій - індекс цін впав на 6,7% порівняно з листопадом, досягнувши найнижчого рівня з лютого 2021 року. Світові котирування пальмової, соєвої, ріпакової та соняшникової олій у грудні знизилися під впливом млявого глобального імпортного попиту та у зв'язку з позитивними прогнозами сезонного зростання виробництва соєвої олії в країнах Південної Америки, а також зниженням цін на сиру нафту.

Порівняно з листопадовим рівнем зернові також подешевшали - індекс цін знизився на 1,9%. Збиральна кампанія, що наразі триває в південній півкулі, сприяла зростанню експортних поставок, а зниженню світових цін на кукурудзу сприяла сильна конкуренція з боку Бразилії. Світові ціни на рис, навпаки, зросли під впливом закупівель з боку країн Азії та зростання курсів валют країн-експортерів щодо долара США.

Індекс цін на м'ясо знизився порівняно з показником листопада на 1,2%, що було зумовлено падінням світових цін на яловичину та м'ясо птиці, яке було компенсовано зростанням цін на свинину та баранину. Світові ціни на яловичину формувалися під впливом млявого світового попиту на середньострокові поставки, а ціни на м'ясо птиці знижувалися через надлишкову експортну пропозицію. Ціни на свинину зросли у зв'язку зі значним зростанням внутрішнього попиту у святковий період, особливо в Європі.

У грудні після п'яти місяців зниження зросли ціни на молочну продукцію - індекс цін підвищився на 1,2%. Зростання було зумовлене вищими світовими цінами на сир в умовах скорочення пропозиції на ринку; водночас світові котирування масла і сухого молока знизилися.

Індекс цін на цукор також зріс порівняно з листопадом на 2,4% головним чином у зв'язку з побоюваннями щодо наслідків несприятливих погодних умов для врожаю в Індії і затримками з переробкою цукрової тростини в Таїланді та Австралії.

Доповнення

У топі продуктів, які найбільше подорожчали в Україні за час війни, - яйця і фрукти.

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