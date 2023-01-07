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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Мировые цены на продовольствие снижаются девятый месяц подряд - ООН

Киев • УНН

 • 610437 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Мировые цены на продовольствие в декабре снизились, девятый месяц подряд, сообщила накануе Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), пишет УНН.

Мировые цены на продовольствие снижаются девятый месяц подряд - ООН

Детали

По данным ФАО, в декабре 2022 года индекс продовольственных цен в мире продолжил снижение девятый месяц подряд; его значение было на 1,9% ниже, чем месяцем ранее. И он был ниже, чем годом ранее - на 1%. Однако по итогам 2022 года среднее значение этого индекса, который позволяет ежемесячно отслеживать изменение мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары было на 14,3% выше среднего показателя за 2021 год.

Как заявил главный экономист ФАО Максимо Тореро, "мировые цены на продовольствие по‑прежнему высоки; причем цены на многие основные продовольственные товары приближаются к рекордно высоким уровням, цены на рис растут, а перспективы поставок в будущем обусловлены целым рядом рисков".

В наибольшей мере снизились мировые котировки растительных масел - индекс цен снизился на 6,7% по сравнению с ноябрем, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года. Мировые котировки пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масел в декабре снизились под влиянием вялого глобального импортного спроса и в связи с позитивными прогнозами сезонного роста производства соевого масла в странах Южной Америки, а также снижением цен на сырую нефть.

По сравнению с ноябрьским уровнем зерновые также подешевели - индекс цен снизился на 1,9%. Идущая в настоящее время в южном полушарии уборочная кампания способствовала росту экспортных поставок, а снижению мировых цен на кукурузу способствовала сильная конкуренция со стороны Бразилии. Мировые цены на рис, напротив, выросли под влиянием закупок со стороны стран Азии и роста курсов валют стран-экспортеров относительно доллара США.

Индекс цен на мясо снизились по сравнению с показателем ноября на 1,2%, что было обусловлено падением мировых цен на говядину и мясо птицы, которое было компенсировано ростом цен на свинину и баранину. Мировые цены на говядину формировались под влиянием вялого мирового спроса на среднесрочные поставки, а цены на мясо птицы снижались в силу избыточного экспортного предложения. Цены на свинину выросли в связи со значительным ростом внутреннего спроса в праздничный период, особенно в Европе.

В декабре после пяти месяцев снижения выросли цены на молочную продукцию - индекс цен повысился на 1,2%. Рост был обусловлен более высокими мировыми ценами на сыр в условиях сокращения предложения на рынке; в то же время мировые котировки масла и сухого молока снизились.

Индекс цен на сахар также вырос по сравнению с ноябрем на 2,4% главным образом в связи с опасениями относительно последствий неблагоприятных погодных условий для урожая в Индии и задержками с переработкой сахарного тростника в Таиланде и Австралии.

Дополнение

В топе продуктов, которые больше всего подорожали в Украине за время войны, - яйца и фрукты.

Украинские Национальные Новости

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