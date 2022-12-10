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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23427 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Які продукти подорожчали за час війни найбільше: відповідь експерта

Які продукти подорожчали за час війни найбільше: відповідь експерта

Київ • УНН

 • 912713 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. У топі продуктів, які найбільше подорожчали за час війни, - яйця та фрукти. Про це УНН повідомляє з посиланням на особистий експертний коментар голови Ради НБУ Богдана Данилишина у Facebook.

Цитата

"Серед продуктів харчування за час війни найбільше подорожчали фрукти (+62%), яйця (+85%), риба (+41%), цукор (+35%)", - повідомив Данилишин.

Деталі

При цьому, з його слів, через мораторій на підвищення тарифів на комуналку майже не зростали в ціні послуги на утримання житла – лише +5% за час війни.

Доповнення

На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%, у річному вимірі - на 35,1%. Подешевшали овочі та фрукти, однак, яйця продовжували здорожчання.

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