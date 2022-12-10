Які продукти подорожчали за час війни найбільше: відповідь експерта

Цитата

"Серед продуктів харчування за час війни найбільше подорожчали фрукти (+62%), яйця (+85%), риба (+41%), цукор (+35%)", - повідомив Данилишин.

Деталі

При цьому, з його слів, через мораторій на підвищення тарифів на комуналку майже не зростали в ціні послуги на утримання житла – лише +5% за час війни.

Доповнення

На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%, у річному вимірі - на 35,1%. Подешевшали овочі та фрукти, однак, яйця продовжували здорожчання.