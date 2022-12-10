Какие продукты подорожали за время войны больше всего: ответ эксперта

Цитата

"Среди продуктов питания за время войны больше всего подорожали фрукты (+62%), яйца (+85%), рыба (+41%), сахар (+35%)", - сообщил Данилишин.

Детали

При этом, по его словам, из-за моратория на повышение тарифов на коммуналку почти не росли в цене услуги на содержание жилья – всего +5% за время войны.

Дополнение

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,6%, в годовом измерении – на 35,1%. Подешевели овощи и фрукты, однако яйца продолжали дорожать.