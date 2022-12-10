Какие продукты подорожали за время войны больше всего: ответ эксперта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В топе продуктов, которые больше всего подорожали за время войны, - яйца и фрукты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на личный экспертный комментарий главы Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.
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"Среди продуктов питания за время войны больше всего подорожали фрукты (+62%), яйца (+85%), рыба (+41%), сахар (+35%)", - сообщил Данилишин.
Детали
При этом, по его словам, из-за моратория на повышение тарифов на коммуналку почти не росли в цене услуги на содержание жилья – всего +5% за время войны.
Дополнение
На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,6%, в годовом измерении – на 35,1%. Подешевели овощи и фрукты, однако яйца продолжали дорожать.