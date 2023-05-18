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Продовження "зернової угоди" сприяло зниженню світових цін на пшеницю

Продовження "зернової угоди" сприяло зниженню світових цін на пшеницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Світові ціни на пшеницю впали в четвер після того, як Україна та росія домовилися про продовження угоди, яка дає змогу експортувати зерно з українських портів у Чорному морі, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Ф'ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго впали на 2% до 6,12 долара за бушель.

Ціни впали на 23% з початку року та на 57% з моменту досягнення рекордного максимуму в 14,30 долара за бушель у березні минулого року.

Доповнення

"Зернова угода", вперше підписана в липні 2022 року, мала закінчитися в четвер, але офіційні особи Туреччини, росії та України заявили в середу, що вона буде продовжена ще на два місяці.

росія раніше погрожувала вийти з угоди, скаржачись на відповідну угоду з ООН про полегшення постачання російського зерна та добрив.

Після повномасштабного вторгнення в Україну москва заблокувала важливі постачання зерна із чорноморських портів. Світові ціни на пшеницю злетіли, і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН попередили, що 47 мільйонів людей можуть зіткнутися із гострою нестачею продовольства через війну.

Але липневе продовження угоди допомогло стабілізувати ринки та знизити волатильність, йдеться в пресрелізі міжурядової конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку, зазначивши, що світові ціни на продовольство впали на 20% з моменту досягнення історичного максимуму 2022 року.

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