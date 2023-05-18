Продление "зерновой сделки" способствовало снижению мировых цен на пшеницу

Детали

Фьючерсы на пшеницу на товарной бирже Чикаго упали на 2% до 6,12 доллара за бушель.

Цены упали на 23% с начала года и на 57% с момента достижения рекордного максимума в 14,30 доллара за бушель в марте прошлого года.

Дополнение

"Зерновая сделка", впервые подписанная в июле 2022 года, должна была закончиться в четверг, но официальные лица Турции, россии и Украины заявили в среду, что она будет продлена еще на два месяца.

россия ранее угрожала выйти из соглашения, жалуясь на соответствующее соглашение с ООН об облегчении поставок российского зерна и удобрений.

После полномасштабного вторжения в Украину москва заблокировала важные поставки зерна из черноморских портов. Мировые цены на пшеницу взлетели, и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредили, что 47 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия из-за войны.

Но июльское продление соглашения помогло стабилизировать рынки и снизить волатильность, говорится в пресс-релизе межправительственной конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, отметив, что мировые цены на продовольствие упали на 20% с момента достижения исторического максимума 2022 года.