Проблемних кредитів у банках за квартал побільшало до 38,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 квітня 2023 року становила 38,8% та зросла на 0,7 в. п. порівняно з 38,1% на 1 січня. Обсяг непрацюючих кредитів за квартал виріс на 2 млрд грн до 434 млрд грн, оголосили в Національному банку України, пише УНН.
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Банки продовжують визнавати кредитних втрат – від початку повномасштабної війни обсяги відрахування в резерви під кредити перевищили 107 млрд грн і становлять понад 13% кредитного портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року.
Очікується, що потенційні втрати кредитного портфеля внаслідок війни, економічної кризи та енергетичного терору країни-агресора сягнуть 30%.
Водночас, як вказано, тривалі повномасштабні бойові дії негативно позначаються на динаміці кредитування. Загальний обсяг кредитів у I кварталі скоротився на 14,5 млрд грн або на 1% до 1,119 трлн грн станом на 1 квітня 2023 року.
До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а кредитний портфель – зростав.
Щоб оцінити вплив воєнної агресії на якість банківських активів, втрати для капіталу та спроможність банків самотужки відновити капітал, Національний банк розпочав оцінку стійкості банків.
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