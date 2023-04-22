НБУ посилює нагляд за фінансовим ринком: для цього створює нові підрозділи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Національний банк України реформує організаційну структуру для оптимізації функцій банківського нагляду, передає УНН.
Деталі
Національний банк виконує зобов’язання, зафіксоване у Меморандумі про економічну та фінансову політику України з МВФ від 24 березня 2023 року. У структурі НБУ починає роботу Департамент інтегрованого нагляду за банками та Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб.
Таким чином Департамент інтегрованого нагляду за банками матиме розширені повноваження та межі відповідальності. Окрім виконання базових функцій, на нього покладаються зобов’язання щодо контролю за надавачами платіжних послуг.
Так, Департамент після реорганізації буде:
• наглядати за діяльністю надавачів платіжних послуг (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування), надавачів обмежених платіжних послуг;
• контролювати дотримання пруденційних нормативів надавачами платіжних послуг та ініціювання застосування заходів впливу в разі виявлення порушень;
• стежити за усуненням порушень, виконанням рішень Національного банку про застосування відповідних заходів впливу, виконанням висунутих вимог щодо усунення порушень;
• аналізувати показники діяльності надавачів фінансових платіжних послуг щодо операцій, регламентованих законодавством;
• контролювати дотримання надавачами фінансових платіжних послуг вимог до капіталу, забезпечення збереження коштів користувачів платіжних послуг;
• моніторити за дотриманням порядку, вимог та строків подання надавачами платіжних послуг до Національного банку звітності, іншої інформації про виконані платіжні операції в межах надання обмежених платіжних послуг.
Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб буде:
• виявляти ознаки пов’язаності осіб із банками під час здійснення банківського нагляду;
• готувати пропозиції стосовно визначення осіб пов’язаними з банками для розгляду Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури;
• здійснювати контроль за операціями банків із пов’язаними з банком особами.
Доповнення
Удосконалення ризик-орієнтованого регулятора проводиться відповідно до основних Базельських принципів ефективного банківського нагляду.
Департамент інтегрованого нагляду за банками та Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб входять до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", загальне керівництво якою здійснює заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.
На вакантну посаду керівника новоствореного департаменту проводиться відбір кандидата, який посилить цей напрям діяльності НБУ.
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