Банкам дозволили продавати українцям більше доларів у готівці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Національний банк України повідомив, що відсьогодні розширив можливості банків з продажу готівкової іноземної валюти населенню, пише УНН.
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"НБУ розширює можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню. Так, з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року", - повідомили у регуляторі.
Деталі
Відповідні зміни пояснили намаганням зберегти сприятливу ситуацію на валютному ринку.
Загалом Національний банк зауважив, що з 21 квітня пом'якшив низку адміністративних обмежень, щоб створити умови для запуску проєкту електронного резиденства і зміцнення позитивних тенденцій у готівковому сегменті валютного ринку, що сприяли суттєвому звуженню спреду між готівковим та офіційним курсом.
Так, НБУ також дозволив е-резидентам (після сплати податків в Україні) переказувати на їх рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті, отримані на рахунки в українських банках від нерезидентів (за надані послуги чи роботи).
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