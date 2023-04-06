У НБУ побачили зміцнення гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Гривня у березні цього року укріпилася, а продаж валюти зменшився. Причиною у НБУ вбачають поліпшення очікувань, пише УНН.
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"Гривня на готівковому ринку надалі зміцнювалася завдяки поліпшенню очікувань та послідовній політиці НБУ, спрямованій на підвищення привабливості гривневих активів. Дохідність гривневих депозитів продовжила зростати у відповідь на збереження облікової ставки на рівні 25% та додаткові заходи НБУ", - вказали у НБУ у висновках зі свіжого Макроекономічного та монетарного огляду.
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При цьому у НБУ вказали, що "інтервенції з продажу валюти НБУ помітно зменшилися".
"Головним чином цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах кращої ситуації в енергетичному секторі та відсутності емісійного фінансування дефіциту бюджету, а також звуження дефіциту торгівлі", - вважають у Нацбанку.
У регуляторі зауважили, що надалі звузився спред між готівковим та офіційним курсом, "чому сприяли калібрування валютних обмежень, створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень". Звуження спреду усуває ринкові викривлення та збільшує надходження валюти офіційними каналами, вказали у НБУ.
Нагадаємо
Чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на 783,1 млн дол. США – до 1 668,9 млн дол. США. Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль.