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У НБУ побачили зміцнення гривні

У НБУ побачили зміцнення гривні

Київ • УНН

 • 1138165 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Гривня у березні цього року укріпилася, а продаж валюти зменшився. Причиною у НБУ вбачають поліпшення очікувань, пише УНН.

Цитата

"Гривня на готівковому ринку надалі зміцнювалася завдяки поліпшенню очікувань та послідовній політиці НБУ, спрямованій на підвищення привабливості гривневих активів. Дохідність гривневих депозитів продовжила зростати у відповідь на збереження облікової ставки на рівні 25% та додаткові заходи НБУ", - вказали у НБУ у висновках зі свіжого Макроекономічного та монетарного огляду.

Деталі

При цьому у НБУ вказали, що "інтервенції з продажу валюти НБУ помітно зменшилися".

"Головним чином цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах кращої ситуації в енергетичному секторі та відсутності емісійного фінансування дефіциту бюджету, а також звуження дефіциту торгівлі", - вважають у Нацбанку.

У регуляторі зауважили, що надалі звузився спред між готівковим та офіційним курсом, "чому сприяли калібрування валютних обмежень, створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень". Звуження спреду усуває ринкові викривлення та збільшує надходження валюти офіційними каналами, вказали у НБУ.

Нагадаємо

Чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на 783,1 млн дол. США – до 1 668,9 млн дол. США. Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль.

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