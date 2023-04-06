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Міжнародні резерви України стали рекордними за 11 років

Міжнародні резерви України стали рекордними за 11 років

Київ • УНН

 • 1158363 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міжнародні резерви України зросли до 31,9 млрд дол. США за підсумками березня, сягнувши одинадцятирічного максимуму, повідомили у Нацбанку, пише УНН.

Цитата

"Станом на 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 31 878,2 млн дол. США. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано ще у листопаді 2011 року)", - вказали у НБУ.

Деталі

У березні, як повідомляється, резерви зросли на 10% "завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті".

При цьому вказано, що на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5 105,4 млн дол. Уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в інвалюті 486,8 млн дол. Зокрема, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 638,6 млн дол.

Також вказано, що у березні НБУ продав на валютному ринку 1 674,1 млн дол. та викупив до резервів – 5,2 млн дол. США.

"Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на 783,1 млн дол. США – до 1 668,9 млн дол. США. Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль", - повідомили у Нацбанку.

Така динаміку у березні у НБУ пояснили кількома факторами: сезонним чинником, обмеженням непродуктивного відпливу капіталу (в тому числі через урегулювання діяльності у сфері грального бізнесу) та стабілізацією курсових очікувань.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту", - додали у Нацбанку.

Доповнення

У квітні Україна отримала перший транш від МВФ на 2,7 млрд доларів.

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