Международные резервы Украины стали рекордными за 11 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Международные резервы Украины выросли до 31,9 млрд долл. США по итогам марта, достигнув одиннадцатилетнего максимума, сообщили в Нацбанке, пишет УНН.
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"По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли 31 878,2 млн долл. США. Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет (больший объем от вышеупомянутого был зафиксирован еще в ноябре 2011 года)", - указали в НБУ.
Детали
В марте, как сообщается, резервы выросли на 10% "благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте".
При этом указано, что на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5 105,4 млн долл. Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение госдолга в инвалюте 486,8 млн долл. В частности, Украина уплатила Международному валютному фонду 638,6 млн долл.
Также указано, что в марте НБУ продал на валютном рынке 1 674,1 млн долл. и выкупил в резервы – 5,2 млн долл. США.
"Итак, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с февралем 2023 года на 783,1 млн долл. США – до 1 668,9 млн долл. США. Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются третий месяц подряд", - сообщили в Нацбанке.
Такая динамика в марте в НБУ объяснили несколькими факторами: сезонным фактором, ограничением непроизводительного оттока капитала (в том числе из-за урегулирования деятельности в сфере игорного бизнеса) и стабилизацией курсовых ожиданий.
"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта", - добавили в Нацбанке.
Дополнение
В апреле Украина получила первый транш от МВФ на 2,7 млрд долларов.