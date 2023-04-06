В НБУ увидели укрепление гривны

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"Гривна на наличном рынке в дальнейшем укреплялась благодаря улучшению ожиданий и последовательной политике НБУ, направленной на повышение привлекательности гривневых активов. Доходность гривневых депозитов продолжила расти в ответ на сохранение учетной ставки на уровне 25% и дополнительные меры НБУ", - указали в НБУ в выводах из свежего Макроэкономического и монетарного обзора.

Детали

При этом в НБУ указали, что "интервенции по продаже валюты НБУ заметно уменьшились".

"Главным образом этому способствовали улучшение ожиданий в условиях лучшей ситуации в энергетическом секторе и отсутствия эмиссионного финансирования дефицита бюджета, а также сужение дефицита торговли", - считают в Нацбанке.

В регуляторе отметили, что в дальнейшем сузился спред между наличным и официальным курсом, "чему способствовали калибровка валютных ограничений, создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений". Сужение спреда устраняет рыночные искажения и увеличивает поступление валюты официальными каналами, указали в НБУ.

Дополнение

Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с февралем 2023 года на 783,1 млн долл. США – до 1 668,9 млн долл. США. Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются третий месяц подряд.